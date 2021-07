Drei Kata-Karatekämpfer von Budokan Kaiserslautern hatten bei der Thuringia-Karate-Open, den offenen Thüringen-Meisterschaften, ausgetragen in Meuselwitz, ganz starke Auftritte.

Nadine Poh gewann in der Altersklasse U14 und wurde im Vergleichskampf aller Gürtelfarben (allkat.) in der U14 ebenfalls Erste. Ihre Vereinskollegin Annika Faul gewann die allkat in der U16 und legte in der U16 weiblich Blaugurt noch Bronze nach. Sebastian Becker brachte gleich dreimal Gold mit zurück nach Kaiserslautern. Er gewann die U16 und die U16 allkat, startete dann eine Altersklasse höher in der U18 und setzte sich auch hier siegreich gegen die Konkurrenz durch.

An der Seite des Erfolgstrios war Sandra Gutzmer, Budokan-Trainerin. Ihr Mann Marcus Gutzmer, Landestrainer und Budokan-Vorsitzender, war am Wochenende als Referent beim Karatelehrgang in Puderbach, Landkreis Neuwied, gefordert. Es sei seit vielen Monaten der erste Präsenzlehrgang mit limitieren Teilnehmern gewesen, verteilt in drei Hallen und einem Zelt, aufgebaut auf dem Parkplatz, so Gutzmer.