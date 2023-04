Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Science and Innovation Alliance in Kaiserslautern (SIAK) wird 15 Jahre alt. Das soll am Freitag gebührend gefeiert werden – wenn auch nur virtuell. Der Startschuss für eine Standort-Kampagne dagegen ist handfest und soll Kaiserslautern bundesweit sichtbar machen.

Wie lange gibt es die SIAK schon?

Das Gründungsdatum ist der 26. März 2007. Damals hieß der Zusammenschluss von acht Forschungseinrichtungen rund um die Technische Universität