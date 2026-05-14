Der Opernsänger Karl Kipp war in den 1930er Jahren am Pfalztheater Kaiserslautern engagiert. Als Homosexueller wurde er zum Opfer des Nazi-Terrors.

Der 17. Mai wird als Tag gegen Homophobie begangen. Er soll sensibilisieren gegen die Anfeindung von Schwulen, Bi-, Inter-, Trans- und Asexuellen. Das Datum erinnert ans Jahr 1990, als die Weltgesundheitsorganisation beschloss, dass Homosexualität keine „Krankheit“ sei. 1994 folgte die Streichung des berüchtigten „Schwulenparagrafen“ 175 aus dem deutschen Strafrecht. Ein Opfer der Verfolgung war Pfalztheater-Sänger Karl Kipp.

Für die Queer-Bewegung ist der Opernsänger Karl Kipp keine Galionsfigur in der langen, brutalen und traurigen Geschichte hiesiger Unterdrückung. Erst der Dozent und Stolperstein-Aktivist Raimund Wolfert hat ihm 2016 einen Aufsatz im „Jahrbuch für die Geschichte der Homosexualitäten“ gewidmet, für den er unter anderem im Lauterer Stadtarchiv recherchierte.

In den 30ern in Lautern

Karl Kipp war in den 1930er Jahren als Bariton am Pfalztheater Kaiserslautern engagiert. Obwohl er zeitweilig einen Mitgliedsausweis der Nazi-Partei besaß, kam er mehrfach hinter Gitter. Denn Karl Kipp war schwul.

Er verstieß gegen den seit 1871 bestehenden und vom Hitler-Regime umgehend verschärften „Schwulenparagrafen“ 175. Wortlaut damals: „Ein Mann, der mit einem anderen Mann Unzucht treibt oder sich von ihm zur Unzucht missbrauchen lässt, wird mit Gefängnis bestraft.“ Kipp landete nicht nur im Kittchen. Er kam ins Konzentrationslager, wo Häftlinge mit der Schmäh-Kennung „175er“ einen rosa Stoffwinkel auf dem Sträflingsanzug tragen mussten.

Der 1963 geborene Publizist Raimund Wolfert schreibt, die Lebensumstände „des Opernsängers, Rosa-Winkel-Häftlings und Auschwitz-Überlebenden Karl Kipp (sind) von der einschlägigen Forschung bisher noch nicht behandelt worden“.

Wirken an der Pfalzoper

Der Künstler wurde offenbar „in offiziellen Verzeichnissen der KZ-Gedenkstätten Dachau und Auschwitz als Häftling mit dem Grünen Winkel – das heißt als so genannter Berufsverbrecher – geführt“. Laut Wolfert ist durch Mithäftlinge aber belegt, „dass Kipp seinerzeit den Rosa Winkel tragen musste“. Für den Rechercheur ein Beleg für „die Ambivalenzen schwuler Lebensläufe vor und nach 1945“.

Karl Kipp wurde 1896 als Sohn eines Fabrikarbeiters in Essen geboren. Er war Lehrer an der Hamburger Kunstgewerbeschule, ehe er nach Berlin ging und Gesangsunterricht nahm. Das „Deutsche Bühnenjahrbuch“ verzeichnet ihn erstmals 1924 am Opernhaus von Breslau. Für die Folgejahre ist kein festes Engagement dokumentiert. Er reiste unter anderem nach Italien, wo er Stunden beim Mailänder Tenor Benedetto Lucignani nahm.

Zur Spielzeit 1934/35 holte ihn der Kaiserslauterer Intendant Alois Hadwiger an die Pfalzoper. Kipp war als „lyrischer und Charakterbariton“ engagiert und nahm sich eine Wohnung im Casimirring. Die Lauterer Ausgabe des Nazi-Blatts „NSZ Rheinfront“ rühmte ihn in einem Porträtartikel als „vielseitig künstlerisch begabt“. Doch schon 1937 nennt ihn die Zeitschrift „Die Bühne“ als Ensemblemitglied des Stadttheaters Bonn. Aus dem Einwohnerregister Kaiserslautern meldete er sich mit dem Vermerk „auf Reisen“ ab.

Jahre der Verfolgung

Orts- und Szenenwechsel: Im Herbst ’37 wurde Karl Kipp vom Landesgericht Wiesbaden wegen eines Vergehens gegen den Paragrafen 175 zu einer dreimonatigen Gefängnisstrafe verurteilt. Ein Jahr später erfolgte in München die erneute Festnahme „wegen eines einschlägigen Sexualkontakts“. Die Gestapo trat auf den Plan.

Deren Chef Heinrich Himmler, der auch der SS vorstand, war ein Schwulenhasser und richtete 1934 das „Sonderdezernat II S“ ein, das Razzien einleitete und homosexuelle Männer ins KZ sperrte. 1936 nahm bei der SS die „Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität und Abtreibung“ ihre unheilvolle Arbeit auf. Die kaiserlich-preußische Rechtsprechung war bei der Anwendung des „Schwulenparagrafen“ noch von „beischlafähnlichen Handlungen“ ausgegangen. In der Nazi-Diktatur reichten bereits „begehrliche Blicke“ für eine Strafverfolgung aus.

Karl Kipp, der 1932 in die NSDAP ein- und wieder austrat, aber ab Mai 1933 erneut als Mitglied geführt wurde, war jetzt ein verurteilter Straftäter. Schon 1929 hatte er in Duisburg eine Geldstrafe erhalten, nach dem Vorfall in München wurde er 1939 zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Sein weiteres Leiden in den Mühlen der Nazis hat Raimund Wolfert detailliert nachgezeichnet.

Die Zeit im KZ

Im Sommer 1940 wurde Karl Kipp zum dritten Mal unter dem Vorwurf versuchter „widernatürlicher Unzucht“ festgenommen und zu eineinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Vier Wochen nach Verbüßen der Haftstrafe kam er ins KZ Dachau. Dort trug er nicht den Rosa Winkel der homosexuellen Häftlinge, sondern musste als „polizeilicher Sicherungsverwahrter (PSV)“ das grüne Stigma tragen. Ende Oktober 1942 wurde er ins KZ Auschwitz überstellt.

Vermutlich dort tauschten seine Peiniger irgendwann das grüne gegen das rosa Abzeichen aus. Zeugenaussagen aus der Nachkriegszeit bestätigen dies. So berichtete der schwedische Jude Herman Sachnowitz in seinen 1981 veröffentlichten Auschwitz-Erinnerungen: Kipp „hatte einen kräftigen und klangvollen Bariton, war die Güte in Person, aber der rosa Winkel auf seiner Brust erzählte jedem, dass er homosexuell war. Deshalb war er der Einsamste der Einsamen im Orchester.“

Der später sehr prominente Film- und Fernsehregisseur Imo Moszkowicz erwähnt in seinen Memoiren eine in Auschwitz aufgeführte Revue, die mit einer „Gesangsdarbietung des Kammersängers Karl Kipp von der Dresdner Staatsoper“ endete. Der wurde Anfang 1945 von Auschwitz ins KZ Mittelbau-Dora (Thüringen) und dann ins Frauenlager Ravensbrück (Brandenburg) verschleppt, wo ihm unmittelbar vor der Befreiung die Flucht gelang. Das Kriegsende April 1945 erlebte er im mecklenburgischen Drosedow.

Vertreter statt Sänger

Eine Fortsetzung seiner brutal abgebrochenen Künstlerkarriere war Karl Kipp nicht vergönnt. Er wurde zwar zunächst als Opfer des Faschismus anerkannt, hatte aber als homosexueller KZ-Häftling nach damaliger Gesetzeslage keinen Anspruch auf Entschädigung. Nach langem Kampf mit der bundesdeutschen Bürokratie – und behördlichen Schwulenfeindlichkeit – wurden seine wiederholten Anträge auf Wiedergutmachung 1957 endgültig abgelehnt. Seinen Lebensunterhalt bestritt er als Vertreter.

Karl Kipp ist 1959 mit 63 Jahren in München gestorben. Es sollte noch mehr als vier Jahrzehnte dauern, ehe der Deutsche Bundestag das „Erste Rehabilitierungs-Gesetz“ beschloss: die pauschale Aufhebung aller im Dritten Reich ergangenen Urteile nach dem einstigen Paragrafen 175.

Info

Aus Anlass des Tags gegen Homophobie spielt das Pfalztheater am Sonntag, 19.30 Uhr, das Stück „Zwei Herren von Real Madrid“ von Leo Meier. Weitere Aufführungen folgen nach der Sommerpause.

Infos und Karten unter Telefon 0631 3675-209.