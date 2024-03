Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schlaganfälle sind die häufigste Ursache für Pflegefälle, bei den Todesursachen liegt die Erkrankung auf Rang drei in Deutschland. Bei der Sprechstunde mit Neurologie-Chefarzt Johannes Treib und Martin Morgenthaler von der Schlaganfall-Station im Westpfalz-Klinikum stand das Telefon nicht still. Viele Menschen waren in Sorge – vor allem die Patienten mit einem zu hohen Blutdruck.

„Bluthochdruck stellt den bedeutendsten Risikofaktor für alle Schlaganfallarten – also Infarkte wie Blutungen – dar“, erklärte Martin Morgenthaler. Dass der Blutdruck