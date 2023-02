Rodenbach. Am Freitag ist es so weit: Zugunsten des Waldfreibades Rodenbach soll ein Förderverein gegründet werden.

„Es ist alles vorbereitet“, sagt Gerd Lang über die Veranstaltung, die am 3. März ab 19 Uhr im Weilerbacher Bürgerhaus über die Bühne geht. Er ist Mitglied einer etwa 15 Köpfe zählenden Initiativgruppe, die seit Herbst die Gründung eines gemeinnützigen Fördervereins vorantreibt. Die Idee: „Ein attraktiver, mitgliedsstarker Verein wird dem Schwimmbad guttun und seinen Erhalt sichern“, wie Lang ausführt. Beispielsweise könnte auf diese Weise zu projektbezogenen Spenden aufgerufen und Sponsoren gesucht werden. Veranstaltungen, die dem Bad helfen, aber auch gut bei den Gästen ankommen, könnte sich der Förderverein ebenfalls vorstellen. „Die Resonanz ist gut“, berichtet Lang, dass ihn schon viele wegen der Initiative angesprochen hätten. „Wir haben auch Plakate an mehreren Punkten aufgehängt.“ Er und seine Mitstreiter hoffen darauf, dass viele Schwimmbegeisterte und Freunde des Waldfreibades an der Gründungsversammlung am Freitag teilnehmen und Vereinsmitglied werden wollen.