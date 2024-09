Helga Bröning ist regelmäßig am Vogelwoog unterwegs. Mit ihrem Hund dreht sie oft eine Runde um das Gewässer. In letzter Zeit ist ihr dabei immer häufiger ein Schwan ins Auge gefallen, der ihrer Meinung nach keinen guten Eindruck macht. Was die Wildtierhilfe dazu sagt.

Wenn Helga Bröning um den Vogelwoog spaziert, lässt sie ihren Blick gerne über das Wasser schweifen. Was bisher stets ein glückliches