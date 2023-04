Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fast hätte es die U21 des 1. FC Kaiserslautern in die Aufstiegsrunde geschafft. Dann landete sie in der Abstiegsrunde und musste um den Verbleib in der Oberliga bangen, während die Profis um den Aufstieg in die Zweite Liga spielten. Wie konnte es so weit kommen? RHEINPFALZ-Redakteurin Maria Huber sprach mit Peter Tretter, dem Trainer der zweiten Mannschaft des FCK.

Rückblickend war es eine Saison, in der man graue Haare und Falten kriegt, oder?

Ich würde sagen eine Saison mit Höhen und Tiefen. Man hat nie das Gefühl gehabt im Lauf