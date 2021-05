Als Schwester Susanna am Dienstag gegen 10.45 Uhr das kleine Fenster im Eingangsbereich der Franziskanerinnen öffnet, wartet bereits ein Dutzend Bedürftiger vor den Stufen des Anwesens in der St.-Franziskus-Straße.

„Die Zeit war knapp, ich musste mich beeilen“, sagt die Ordensfrau über eine „kurze Küche“, die ihr gestern nur möglich war. 88 Schnitzel hatte sie in einem großen Backofen frisch zubereitet. „Alle saftig und sehr lecker.“ Die waren schneller weg, als sie dachte. 84 Schnitzelbrötchen hat sie um die Mittagszeit an der Pforte ausgegeben. Dazu gab’s Ketchup oder Mayo, Brot und Getränke, Käse und Streichwurst. Seit Beginn der Corona-Pandemie steht Schwester Susanna nicht nur in der Küche ihre Frau. An der Essensausgabe für Bedürftige hat sie ihre Mitschwester Manfreda abgelöst. Die gehöre mit 79 Jahren zur Risikogruppe und sei jetzt ganz traurig, keine Essen mehr ausgeben zu können.

Neben dem Gebetbuch die Kicker-App stets griffbereit

Mit 56 Jahren gehört Schwester Susanna zu den jüngsten Ordensfrauen im Kaiserslauterer Konvent der Franziskanerinnen.

War es anfangs der Coronazeit nur ein Lunchpaket, das aus dem Fenster gereicht wurde, hat sie zwischenzeitlich wieder auf eine warme Mahlzeit umgestellt. Da das Verzehren der Mahlzeit im Vorraum aufgrund von Sicherheitsbestimmungen nicht möglich ist, gibt es die Essen to go. Die meisten der Bedürftigen sind „Stammgäste“. Nicht alle hätten in den Wintermonaten ein Dach überm Kopf. Neben einer warmen Mahlzeit schätzen die Gäste ein persönliches Wort mit Schwester Susanna. „Nach und nach hat sich eine Vertrauensbasis aufgebaut. Viele haben ein Bedürfnis zu reden und zu erzählen.“

Im normalen Schulbetrieb obliegt der Franziskanerin die Verpflegung ihrer Mitschwestern und der Mittagstisch von Schülerinnen. Die zusätzliche Aufgabe der Essensausgabe an der Pforte hat sie gerne übernommen. „Die Bedürftigen liegen mir am Herzen.“ Traurig sei, was sie manchmal zu hören bekommt. 95 Prozent ihrer Gäste sind Männer ohne Arbeit. Nichts kommen lässt Schwester Susanna auf den 1. FCK. „Ich habe 2:0 für den Verein getippt und er hat 2:0 gewonnen. Marco Antwerpen hat das super gemacht und gute Leute anders eingesetzt.“ Die Schwester kennt sich aus. Hat sie doch neben ihrem Gebetbuch die Kicker-App stets griffbereit.