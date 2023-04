Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nur noch selten führt sie der Weg von Bamberg in ihre Heimatstadt. Am Donnerstag war so ein Tag, an dem sich Schwester Martina Schmidt an ihrer früheren Wirkungsstätte einfand und wie zu Hause fühlte. So kräftig wie sie auf dem Schulhof in ihren Apfel biss, so zupackend gestaltete die Ordensfrau der Dillinger Franziskanerinnen bislang ihr Leben.

In Kaiserslautern ist Schwester Martina zu den Franziskanerinnen in die Schule gegangen. Später kehrte sie als Ordensfrau und Lehrerin für Deutsch und Religion an ihre alte Schule