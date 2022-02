Wegen eines technischen Defekts an seinem Auflieger hat ein Schwertransporter am Dienstagvormittag für etwa zwei Stunden die Pfaffenbergstraße blockiert. Wie die Polizei mitteilte, ließ sich der Auflieger nicht mehr lenken. Die Polizeistreife sicherte das Pannenfahrzeug ab, der Verkehr wurde in dieser Zeit umgeleitet. Dem Personal der Transportfirma gelang es, den Defekt zu beheben. Der Lastwagen konnte im Anschluss weiterfahren.