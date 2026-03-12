Hohenecken bekommt es am Freitagabend mit dem Nonplusultra der Verbandsliga zu tun: Spitzenreiter Mechtersheim. Das Hinspiel geriet zu einem Desaster für den TuS.

Selbstbewusst und erfolgreich präsentiert sich der TuS Hohenecken in der Verbandsliga. Den Aufsteiger merkt man ihm nicht an. Seit Henrik Weisenborn als Coach Regie führt, ist der TuS ungeschlagen. Doch jetzt steht der Mannschaft der absolute Härtetest bevor. Kein Geringerer als der Spitzenreiter TuS Mechtersheim tritt am Freitagabend um 19.30 Uhr beim TuS Hohenecken an. Das Nonplusultra der Liga. Über diese Mannschaft lässt sich so viel Bemerkenswertes schreiben, dass man nicht weiß, wo man anfangen soll. Beginnen wir mit einer Zwischenbilanz: Von ihren 19 Ligaauftritten gewannen die Mechtersheimer eindrucksvolle 17; einmal spielten sie remis, und nur in einer Partie mussten sie sich geschlagen geben. Letzteres geschah Ende September. Beim FC Bienwald Kandel erwischte es sie mit 1:4. Die Hoffnungen der Konkurrenz, dass diese Niederlage den Titelfavoriten ins Straucheln bringen würde, erfüllten sich nicht. Der TuS Mechtersheim kehrte sofort in die Erfolgsspur zurück und machte mit zehn Siegen in Folge diesen Bienwald-Ausrutscher vergessen.

Angesichts dieser imposanten Erfolgsbilanz müsste es den Hoheneckern bange werden. Doch das Gegenteil ist der Fall. „Wir freuen uns auf das Spiel“, erklärt ein selbstbewusster Henrik Weisenborn, der diesem Duell völlig unbelastet entgegenblickt. An der für den TuS Hohenecken unerfreulichen Vorgeschichte hatte er keinen Anteil. Er war nicht Trainer der Mannschaft, die in der Vorrunde ein Debakel in Mechtersheim erlebte, dort mit 1:8 unterging. Seit Henrik Weisenborn kurz vor der Winterpause sein Traineramt antrat, coachte er die Mannschaft in vier Ligaspielen, und das erfolgreich, wie die Bilanz zeigt: Zwei Unentschieden und zwei Siege stehen zu Buche. Zuletzt zeigte der TuS, dass er auch mit der Favoritenrolle klarkommt. Beim stark abstiegsbedrohten TuS Steinbach setzte er sich mit 2:0 durch. Eine schwierige Partie sei das gewesen, sagt Weisenborn und spricht von einem „verdienten Sieg“. Auch wenn der TuS Hohenecken unter dem neuen Coach wie eine gestandene Verbandsligamannschaft auftritt, besitzt er doch nur Außenseiterchancen gegen den TuS Mechtersheim, der nach dem Abstieg direkt wieder zurück in die Oberliga will. Zuletzt beim 2:1-Sieg über Bretzenheim überzeugten die Mechtersheimer jedoch nicht. Zwei Treffer des ehemaligen FCK-Profis Andrew Wooten ließen sie als Sieger vom Platz gehen.

Wie will Henrik Weisenborn mit seiner Elf gegen diese Übermannschaft bestehen? „Wir müssen mutig spielen“, sagt der Coach. Nur so könne sein Team für eine Überraschung sorgen.