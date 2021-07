Für die ersten Tage der „E-Scooter-Woche“ zieht die Polizei eine vorläufige Bilanz. Trotz Ankündigung in den Medien mussten etliche Rollerfahrer aus dem Verkehr gezogen werden.

Zwischen 9 und 21 Uhr sind von den Beamten der beiden Kaiserslauterer Polizeiinspektionen bei teilweise starkem Regen insgesamt 26 E-Scooter-Fahrer kontrolliert worden, das teilte die Pressestelle der Polizei mit: drei Fahrer waren auf dem Gehweg unterwegs, zwei Personen wurde der Fahrtantritt untersagt, weil sie alkoholisiert waren. Ein weiterer Fahrer wurde in der Eisenbahnstraße gestoppt. Er hatte noch ein Kennzeichen von 2020 an seinem E-Scooter angebracht. Einen aktuellen Versicherungsnachweis konnte er nicht vorlegen. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. In der Augustastraße hielten die Beamten einen 39-jährigen Mann an. Der Atemalkoholtest zeigte 1,28 Promille. Er wurde zur Blutabnahme mit auf die Dienststelle genommen. Auf ihn kommt nun ein hohes Bußgeld zu.

Schon am Montag einiges zu tun

Bereits am Montag hatten die Teams der Polizeiinspektionen 1 und 2 mehrere E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Zwischen 13 und 3 Uhr kontrollierten die Beamten insgesamt 68 von ihnen. Insgesamt wurden zehn Fahrer gebührenpflichtig verwarnt, da sie zuvor den Gehweg befuhren. Zwei E-Scooter-Nutzer trugen bei der Fahrt Kopfhörer und zwei Fahrer hatten einen nicht erlaubten „Beifahrer“ dabei. Sie wurden ebenfalls gebührenpflichtig verwarnt. Zwei alkoholisierte und berauschte E-Scooter-Fahrer mussten die Polizeibeamte aus dem Verkehr ziehen. Gegen 21 Uhr wurde am Barbarossaring ein 29-jähriger Mann kontrolliert, der Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung zeigte. Er gab zu, am Abend vorher zwei Joints konsumiert zu haben. Zwei Stunden später fiel den Beamten eine 27-jährige Frau in der Pariser Straße auf. Sie war auf einem E-Scooter unterwegs und von ihr ging Alkoholgeruch aus. Ein Atemalkoholtest bescheinigte 0,86 Promille. Ebenfalls gab sie an Cannabis und Amphetamin zu konsumieren. In beiden Fällen mussten die Scooter vor Ort stehen bleiben und die Betroffenen mit zur Dienststelle kommen, wo ihnen ein Arzt Blut abnahm.

Ein weiterer Mann konnte gegen 1 Uhr nachts von einer Trunkenheitsfahrt abgehalten werden. Die Beamten beobachteten ihn beim Versuch, einen Leihscooter zu aktivieren. Bei der Kontrolle zeigte der Atemalkoholtest einen Wert von 1,46 Promille. Ihm wurde die Fahrt untersagt und er machte sich zu Fuß auf den Heimweg. Die Polizei wird die Kontrollen fortsetzten.