Das Leibniz-Institut für Verbundwerkstoffe IVW hat eine neue Kunststoffpresse: Ein 650-Tonnen-Mobilkran hat das Spezialgerät durch das Dach des Gebäudes ins Innere gehoben. Im Mai soll die Anlage laufen.

Die hydraulisch arbeitende, parallelgeregelte Kunststoffpresse hat eine maximale Presskraft von 2.500 Tonnen und soll das zentrale Element bei der Verarbeitung faserverstärkter Kunststoffe werden, wie Ulf Breuer, wissenschaftlicher Geschäftsführer des IVW, schildert. Weiter werde das Gerät bei Forschungs- und Entwicklungsarbeiten am IVW verwendet.

Die Presse ist Teil des Projekts TTC (Technologiezentrum Thermoplastische Composites), das von der Europäischen Union aus dem Fonds für regionale Entwicklung und dem Land Rheinland-Pfalz gefördert wird. Ziel ist es, am IVW mit modernsten Anlagen ein Technologiezentrum zu schaffen, das sein Know-how in regionale und überregionale mittelständische Firmen und Großunternehmen bringt und an Zukunftstechnologien forscht.

Presskraft von 2500 Tonnen

Die Presse, die eine Werkzeugaufspannfläche von zwei mal drei Quadratmetern hat, wurde von der österreichischen Firma Langzauner entwickelt und gebaut. Sie weist einige besondere Ausstattungsmerkmale auf, zu denen unter anderem eine separate Heiz- und Bediendungseinheit gehört.

Zudem verfügt die Presse über eine Vakuumeinheit für Werkzeuge, was Versuche in reaktionsarmer Atmosphäre möglich mache. Die neue Presse habe ein breitgefächertes Einsatzspektrum, schildert Breuer. Im Zentrum steht dabei die Arbeit mit und die Forschung an thermoplastischen Faserverbundwerkstoffen, also Kunststoffen, die sich in einem bestimmten Temperaturbereich verformen lassen und dadurch schmelzbar, umformbar und wiederverwertbar sind. Diese besondere Materialeigenschaften werden unter anderem in der Luft- und Raumfahrt sowie Medizintechnik genutzt. Die Anlage, deren Anschaffungskosten in Höhe eines siebenstelligen Betrages liege, soll im Mai in Betrieb gehen, so Breuer.