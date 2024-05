Bei einem Unfall in der Pariser Straße wurden zwei Menschen schwer verletzt. Verursacht wurde der Unfall nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei durch einen Autofahrer, der am Montag gegen 16.30 Uhr mit seinem Mercedes aus der Hermann-Gehlen-Straße kam, die Pariser Straße queren und geradeaus in die gegenüberliegende Wörthstraße fahren wollte. Dabei nahm der 85-Jährige Fahrer jedoch einem Trike die Vorfahrt, das in der Pariser Straße stadtauswärts fuhr. Der 27-Jährige Trike-Fahrer versuchte, dem querenden Auto auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht verhindern. Das Trike prallte frontal gegen den vorderen Kotflügel des Mercedes’, berichtet die Polizei. Dabei wurde der Trike-Fahrer von seinem Fahrzeug geschleudert und prallte gegen einen Fußgänger, der in diesem Moment auf dem Gehsteig den Einmündungsbereich der beiden Straßen erreichte. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Männer gegen die Mauer des angrenzenden Hauses geschleudert. Sie erlitten schwere Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Das Trike und der Mercedes wurden beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 13.000 Euro geschätzt. Der Mercedes-Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt.