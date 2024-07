[aktualisiert 13.25] Zwischen Otterbach und Kaiserslautern hat es am Freitagmittag einen schweren Unfall in Höhe der Kläranlage gegeben. Wie die Polizei mitteilt, sind zwei Autos und ein Motorrad beteiligt – insgesamt sechs Personen. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Autofahrer war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide werden vom Rettungsdienst versorgt. Die Kreisstraße ist noch immer gesperrt, wodurch Staus in alle Richtungen entstanden sind. Die Polizei empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren. Sobald möglich, wird die Polizei die wartenden Fahrzeuge an der Unfallstelle vorbeileiten. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.