Zu einem schweren Unfall ist es am Freitagmorgen zwischen Weilerbach und Hirschhorn gekommen. Dabei wurden drei Menschen verletzt, einer davon schwer. Zudem entstand hoher Sachschaden. Wie die Polizei berichtet, kam es zu dem Unglück als gegen 6.30 Uhr ein 27-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen von einem Grundstück auf die L356 in Richtung Weilerbach auffahren wollte. Dabei missachtete er jedoch die Vorfahrt eines Transporters, der in Richtung Hirschhorn unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Transporter und blieb etwa 50 Meter weiter auf dem Dach liegen. Der 19-jährige Fahrer blieb unverletzt. Das Auto des 27-Jährigen wurde herumgeschleudert und kam im gegenüberliegenden Grünstreifen zum Stehen. Während Fahrer und Beifahrer derzeitigen Erkenntnissen zufolge mit leichten Verletzungen davonkamen, erlitt ein 23-jähriger Mitfahrer schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Der Sachschaden wird auf 38.000 Euro geschätzt. Um die Abläufe des Unfalls genauer zu klären, wurde ein Gutachter beauftragt. Beide Unfallfahrzeuge wurden sichergestellt.