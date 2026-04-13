Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagnachmittag im Bereich des Kaiserslauterer Hauptfriedhofs ereignet. Ein auf der Mannheimer Straße stadtauswärts fahrendes Auto überschlug sich aus ungeklärter Ursache und beschädigte dabei drei parkende Fahrzeuge, berichtet die Feuerwehr Kaiserslautern. Als die Feuerwehr eintraf, befand sich die verletzte Fahrerin noch im Auto. Sie wurde mit einer Rettungsschere über eine große Seitenöffnung befreit. Dafür entfernten die Einsatzkräfte beide Türen und die B-Säule, um die Patientin schonend aus dem Fahrzeug zu holen. Diese Maßnahmen stimmten sie eng mit dem Notarzt und dem Rettungsdienst ab. Anschließend brachte ein Rettungswagen die Frau ins Krankenhaus. Laut Polizei erlitt die 21-Jährige schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Aufgrund der Lage der Unfallstelle wurde auch die US-Feuerwehr alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr sicherte währenddessen die Einsatzbereitschaft im Stadtgebiet. Der Einsatzleiter lobte die Zusammenarbeit zwischen Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr, US-Feuerwehr und Polizei. Nachdem die beschädigten Fahrzeuge abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt worden waren, konnte die Straße wieder freigegeben werden. Wie die Polizei berichtet, entstand an allen vier Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf mindestens 42.000 Euro geschätzt.