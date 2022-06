Schwer verletzt hat sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der A6 am Dienstagmorgen. Zwei Fahrstreifen mussten zeitweise gesperrt werden. Es kam zu einem langen Stau.

Eine hitzige Diskussion um eine Queerbeauftragten-Stelle gab es im Stadtrat am Montag. Eigentlich hätte lediglich über das Verfahren zur Auswahl eines oder einer ehrenamtlichen Queerbeauftragten beraten werden sollen, stattdessen entspann sich eine durchaus emotionale Grundsatzdiskussion, die zwei Lager offenbarte.

In der Geschwister-Scholl-Schule hat es am Dienstagvormittag gebrannt. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte brachten sich in Sicherheit, teilt die Polizei mit. Es wurde niemand verletzt.

Sie wird am Mittwoch 100 Jahre alt und ist dabei äußerst fit: Stefanie Lieberich aus Kaiserslautern. „Ich kann es nicht glauben“, sagt sie. Dass die alte Dame ihren Geburtstag bei guter Gesundheit feiert, kann sie selbst nicht fassen.

Auf der Freilichtbühne Katzweiler steht eine Welturaufführung bevor. „Und es hat Zoom gemacht – Die 80er Jahre Show“ feiert am Samstag Premiere.