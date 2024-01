Zwei Schwerverletzte und ein zweigeteiltes Auto gab es bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 15.45 Uhr auf der B270 bei Schopp. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen bog ein 65-jähriger Mann mit seinem Mercedes von Schopp kommend auf die B270 in Richtung Waldfischbach ein. Hierbei kollidierte er mit einem Audi, der auf der B270 in Richtung Kaiserslautern fuhr, berichtet die Polizei. Durch den Zusammenstoß wurde der Audi in den Gegenverkehr geschleudert, wo er gegen einen Kia und einen Opel prallte. Der Audi wurde in zwei Hälften gerissen. Der 20-jährige Fahrer wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. Ein Hubschrauber flog ihn ins Krankenhaus. Die 47-jährige Kia-Fahrerin wurde ebenfalls schwer verletzt. Der Mercedesfahrer erlitt keine Verletzungen, der Opelfahrer leichte. Die Fahrbahn wurde für mehrere Stunden gesperrt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 100.000 Euro.