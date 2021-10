Zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten und mehreren beteiligten Fahrzeugen ist es am Montagnachmittag auf der A6 gekommen. Wie die Polizei berichtet, war der Fahrer eines Mercedes Transporters auf der Autobahn in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs. Wenige Kilometer nach der Anschlussstelle Enkenbach-Alsenborn wechselte er vom mittleren auf den linken Fahrstreifen, um einen Lastwagen zu überholen, der ebenfalls die mittlere Spur befuhr. Dabei übersah er einen VW Golf. Obwohl dessen Fahrer stark abbremste, konnte er eine Kollision mit dem Transporter nicht mehr verhindern. Der Golf-Fahrer lenkte seinen Wagen dann nach rechts auf den Standstreifen. Der Fahrer des Transporters wollte ebenfalls auf die Standspur fahren, achtete aber beim Kreuzen der Fahrstreifen nicht auf den nachfolgenden Verkehr und stieß mit einem Hyundai I30 zusammen, auf den wiederum ein viertes Fahrzeug – ein Ford S-Max – prallte. Der 53-jährige Transporter-Fahrer wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Der 65-jährige Hyundai-Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in die Unfallklinik nach Ludwigshafen. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Autobahn war in Richtung Mannheim bis etwa 18 Uhr gesperrt. Die Autobahnmeisterei Wattenheim leitete den Verkehr an der Anschlussstelle Enkenbach-Alsenborn auf die Umleitungsstrecke.