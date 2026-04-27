Ein Motorradfahrer ist am Sonntagabend in der Berliner Straße gegen eine Ampel gefahren und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge, kam der 22-Jährige mit seiner 650er Kawasaki Ninja gegen 23 Uhr aus der Lauterstraße und fuhr in Richtung Pariser Straße. Zeugen berichten, dass er nach einem Überholvorgang die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Im Kreuzungsbereich Berliner Straße/Alte Brücke prallte er frontal gegen die Ampel und wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Er blieb schwer verletzt zwischen den Fahrbahnen liegen und wurde später mit Verdacht auf Knochenbrüche ins Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Totalschaden. Trümmerteile verteilten sich auf einer Länge von rund 30 Metern bis auf die Gegenfahrbahn. Der Ampelmast wurde so stark beschädigt, dass er abgebaut werden musste. Die Kreuzung war deshalb vorübergehend gesperrt. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Neben mehreren Streifen der Polizei waren auch der Rettungsdienst mit Notarzt, die Feuerwehr sowie Mitarbeiter der Stadt im Einsatz.