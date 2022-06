Schwer verletzt wurde am Dienstag ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der A6 in Höhe des Parkplatzes Höllenplacken. Der 60-jährige Motorradfahrer war gegen 6.40 Uhr bei hohem Verkehrsaufkommen auf der mittleren Spur in Richtung Mannheim unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Ramstein und Kaiserslautern-Einsiedlerhof verlangsamte der Mann im Auto vor ihm seine Fahrt wegen eines Lastwagens. Der Biker übersah dies laut Polizei, stieß gegen die linke, hintere Ecke des Fahrzeugs und verlor die Kontrolle über seine Maschine. Das Motorrad kippte nach links auf den Fahrstreifen daneben und streifte noch einen dort fahrenden Pkw. Der 60-Jährige stürzte und blieb auf der linken Fahrspur liegen. Er wurde nach Polizeiangaben zwar schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Mann wurde vor Ort vom Notarzt behandelt und dann ins Westpfalz-Klinikum gebracht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 2500 Euro. Die Feuerwehr Ramstein sicherte das Motorrad und übernahm bis zum Eintreffen der Autobahnmeisterei Landstuhl die Sperrung des linken und des mittleren Fahrstreifens. Auch ein Gutachter war vor Ort. Der Verkehr wurde über die rechte Spur geführt. Dies führte zu einem Stau bis hinter die Anschlussstelle Ramstein. Bis gegen Mittag dauerten die Sperrmaßnahmen an. zs