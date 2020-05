In Katzweiler ist es am Donnerstagnachmittag am unbeschrankten Bahnübergang Richtung Bahnhofstraße zu einem schweren Unfall gekommen: Ein 14-jähriges Mädchen wollte kurz nach 16 Uhr die Gleise überqueren und wurde von einer Regionalbahn erfasst, bestätigte das Polizeipräsidium Westpfalz am Freitagmorgen auf RHEINPFALZ-Anfrage. Die Jugendliche erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde zunächst vor Ort notärztlich versorgt und dann per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Bahnstrecke war für rund eineinhalb Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zu den weiteren Umständen des Unglücks dauern an.