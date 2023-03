Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor der 4. Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern wurde am Mittwoch der Prozess gegen die 40-jährige, mutmaßlich schuldunfähige Frau, die in der Nacht zum 26. Oktober 2020 versucht haben soll, das von ihr mitbewohnte Mehrparteienhaus im östlichen Stadtgebiet von Kaiserslautern in Brand zu setzen, fortgesetzt.

Die Mutter der Beschuldigten berichtete von deren Stimmungsschwankungen gepaart mit einzelnen Aggressionsausbrüchen in der Vergangenheit. Die Situation sei für sie selbst belastend gewesen,