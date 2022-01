Die Gruppe Süd der Dart-Bundesliga will die Saison am Samstag fortsetzen. Mit dabei die beiden Mannschaften aus Kaiserslautern. Beide Teams aus der Barbarossastadt haben keine leichte Aufgaben, können aber bei einem guten Verlauf punkten. Druck allerdings verspüren beide Mannschaften nicht.

Die Gruppe Süd der Dart-Bundesliga will die Saison am Samstag fortsetzen. Mit dabei die beiden Mannschaften aus Kaiserslautern. Der Dartverein Kaiserslautern reist zum Dartclub Black Birds nach Kelheim und trifft dort auf den Tabellenführer, der in seinen bisherigen Begegnungen überzeugte. Sechs Siege bei einer Niederlage und einem Unentschieden sind die Bilanz nach acht Spielen. „Wir wollen aus den beiden anstehenden Begegnungen drei Punkte holen“, wünscht sich Mannschaftsführer Ralf Schehrer. Gegen den Deutschen Meister des Jahres 2016 und zweifachen Vize-Meister Kelheim muss dann zumindest ein Unentschieden her. Etwas sicherer sind zwei Punkte aus der Begegnung gegen den ESV „Blaugold Bären“ Flörsheim. Das Team aus Hessen steht bei nur einem Sieg auf einem Abstiegsplatz und braucht dringend Punkte. Daher darf es nicht unterschätzt werden.

Wichtige Punkte

Die drei angestrebten Punkte sind nach dem desolaten Ablauf des letzten Spieltages unbedingt erforderlich, um die Endrunde der Bundesliga zu erreichen. Die besten vier Mannschaften aus der Region sind dazu qualifiziert. Der DV ist Fünfter, punktgleich mit den davor liegenden Teams. „Unser Ziel ist ein Platz unter den ersten Vier in der Gruppe. Das können wir aus eigener Kraft erreichen“, fügt der Mannschaftsführer an.

Auf Platz sechs mit drei Siegen liegt der Kaiserslauterer Dartclub Nostra Dart Mus. Er hat an diesem Spieltag die weiteste Reise zu bewältigen, spielt beim Dartclub Hawks Vilsbiburg. Die Mannschaft liegt auf Platz vier und will in der Tabelle nach vorne kommen, um die Teilnahme an der Endrunde zu sichern. Dies gilt auch für den Deutschen Meister des Jahres 2019, den Dartclub Dartmoor Darmstadt. Das Team ist mit Vilsbiburg punktgleich und will sich frühzeitig die Teilnahme an der Endrunde sichern. „Wir wollen in Vilsbiburg Punkte einfahren“, betont Mannschaftsführer Andreas Altmaier.

Doch in die Endrunde?

„Nach dem erfolgreichen Spieltag in Kelheim strotzt die Mannschaft vor Selbstbewusstsein und ist als ein starker Gegner für alle Bundesliga-Mannschaften einzuschätzen“, so der Mannschaftsführer. „Das Endturnier ist nicht unser geplantes Ziel für diese Saison. Aber wenn wir uns dafür qualifizieren, nehmen wir die Gelegenheit gerne wahr, uns mit den besten Teams zu messen.“