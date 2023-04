Am Samstagnachmittag wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Gebäudebrand in der Zollamtstraße gerufen. Vor Ort zeigte sich, dass es an einem Mehrfamilienhaus zu einem Schwelbrand gekommen war.

Im Fassadenbereich des Mehrfamilienhauses sei es zu einer erheblichen Hitzeentwicklung gekommen, teilte die Polizei mit. Ursache sei ein Schwelbrand in der Gebäudedämmung gewesen, der sich bereits bis in die oberen Stockwerke ausgebreitet hatte.

Die Feuerwehr habe einen großen Teil der Fassadendämmung entfernen müssen. Die Bewohner des Anwesens seien unverletzt geblieben. In den Fluren der unteren Stockwerke sei allerdings ein Rauchschaden entstanden. Die Sachschadenhöhe ist bisher unbekannt, wie die Polizei weiter mitteilt. Während der Brand festgestellt worden sei, habe eine Person beim Mehrfamilienhaus Unkraut abgeflammt. Ein polizeiliche Ermittlung soll klären, ob Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Schwelbrand steht.

Die Zollamtstraße musste während des Feuerwehreinsatzes halbseitig gesperrt werden. Dadurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.