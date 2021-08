An der Ecke Salzstraße/Kanalstraße ist es am Dienstagnachmittag zu einem Schwelbrand gekommen. Anwohner stellten gegen 14 Uhr Rauch fest, der aus einer Grundstücksabtrennung quoll, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Feuerwehr entfernte an der Mauer die Verkleidung und fand den Schwelbrand im Bereich der Dachlatten-Unterkonstruktion. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, informierte die Polizei weiter. Es entstand lediglich geringer Gebäudeschaden.

Die genaue Brandursache ist allerdings noch unklar. Ob möglicherweise auf dem Grundstück zuvor Arbeiten durchgeführt wurden, müssen die weiteren Ermittlungen der Polizei zeigen.