Die geplante Photovoltaikanlage, auf dem Park&Ride-Parkplatz Schweinsdell an der A6 hat eine weitere Hürde genommen. Der Stadtrat fasste am Montag einstimmig den Grundsatzbeschluss, den Bebauungs- und Flächennutzungsplan so zu ändern, dass der Bau der Anlage, mit der städtische Liegenschaften versorgt werden könnten, möglich wird.

Der Parkplatz wurde bislang unter anderem bei Spielen des 1. FC Kaiserslautern genutzt, ist aber schon seit einigen Jahren nicht mehr ausgelastet, wie zuletzt im Umweltausschuss diskutiert wurde. Daher will die städtische Tochter WVE GmbH auf einem Drittel der Parkplatzfläche für rund zwei Millionen Euro Solarmodule installieren. Mit der Anlage, die eine Leistung von zwei Megawatt Peak haben soll, könnten städtische Liegenschaften wie das Rathaus oder Schulen in einem Umkreis von 4,5 Kilometern mit regionalem Grünstrom versorgt werden.

Da es sich bei dem Areal um ein ehemaliges Deponiegelände handelt, sind die sonstigen Nutzungsmöglichkeiten eingeschränkt. Im Boden gibt es ein Abdichtband, das unversehrt bleiben muss. Eine Bebauung ist also nicht möglich, hatte Bettina Dech-Pschorn, die Leiterin des Umweltreferates, in einer Sitzung des Umweltausschusses erläutert, der dem Projekt zugestimmt hatte.

Bei der Stadtratssitzung am Montag hatte Manfred Reeb (FWG) vorgeschlagen, die Anlage so zu konzipieren, dass die Parkplätze erhalten bleiben. Dann wäre die Anlage aber nicht wirtschaftlich zu realisieren, erwiderte Simon Sander (Grüne). Tobias Wiesemann (Grüne), der das Projekt grundsätzlich begrüßte, regte an, die Module so zu positionieren, dass die Parkplätze im Osten der Fläche, in der Nähe der Quartermaster-Kaserne, erhalten bleiben. So könnten die Plätze genutzt werden, sollte die Liegenschaft künftig stärker für Gewerbe genutzt werden.