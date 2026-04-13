Fast zehn Jahre hat es gedauert, bis sieben Wohnungen im Kaiserslauterer „Kalkofen“ fertig waren – jetzt ist das Leben wieder eingezogen. Zu Gast in einer neuen Welt.

Sie kam von drüben, aus der 41. Esma M.*, 50 Jahre alt, die Haare straff zum Zopf gebunden, hastet ans Fenster und deutet auf den grauen Kasten gegenüber. „Flüchtlingsblock“, so rufen sie ihn hier im Asternweg. Weil die Stadt dort Asylsuchende unterbringt, aus allen Teilen der Welt. Zweieinhalb Jahre hatte Esma M. in dem Haus gelebt. Mit zwei Töchtern an der Seite, einem Sohn – aber ohne eigene Dusche, ohne Warmwasser. Von diesen Schlichtwohnungen existieren fast 300 in Kaiserslautern, verteilt über vier Straßen. „Es war wie ein Gefängnis“, sagt die dreifache Mutter und lacht, „kein Vergleich zu hier!“ Hier, das ist: Asternweg 35. Jener Treppenaufgang, in dem sieben Wohnungen frisch saniert worden sind. Im Oktober 2025 begann die Stadt mit der Belegung. 528 Euro kalt, das zahlt Esma M. für die einzige Familieneinheit – ein „Nutzungsentgelt“, keine Miete. Denn der Block gilt als Obdachlosenunterkunft, daran hat sich nichts geändert.

Wer durch die Eingangstür tritt, sieht als Erstes den FCK. Über den Stühlen der teuflisch rote „Betzi“, das Emblem an der Wand. Esma M. serviert Kaffee, schwarz ohne Zucker. Es ist Samstagmorgen, 10.15 Uhr. Und so ganz scheint der „ Kalkofen“, das Elendsviertel im Lautrer Osten, noch nicht erwacht zu sein: unten kein Mensch auf der Straße.

Duschwannen, dreifachverglaste Fenster, alles neu

M. steht in ihrer hellen Küche mit dem Laminat, sie trägt Sicherheitshosen, einen dicken Pulli. Am Morgen war sie auf Arbeit, die erste Schicht für heute. Gebäudereinigung – putzen. Geld vom Staat, dem sie so viel zu verdanken habe, will sie nicht, sagt Esma M. „Alles ist besser, als 24 Stunden an die Decke zu gucken“, betont sie und zeichnet nach, wie die Familie nach Deutschland kam. Aus Sarajevo, der bosnischen Hauptstadt, floh M. nicht etwa vor einem Regime, wie sie sagt. Sondern vor ihrem Ehemann – und seinen Todesdrohungen. Acht Monate Aufnahmelager, so fing das neue Leben an. Dann gingen sie und ihre Kinder (11, 14, 16) im Winter 2023 nach Kaiserslautern, direkt in den Asternweg. Esma M. lernte fließend Deutsch, „wir haben drei Jahre gekämpft“, sagt sie. Und tut das, wofür man verabredet war: Sie führt durch die Räume.

Im linken der beiden Schlichtwohnblöcke befindet sich Aufgang 35. Hier haben Asternweg e.V. und Stadt sieben Wohnungen saniert. Foto: Robert Paul

In das renovierte Bad, mit seinen cremefarbenen Fliesen und der eingebauten Duschwanne. Durch weiß gestrichene Kinderzimmer, jetzt durch eigene Heizkörper gewärmt. Vorbei an dreifachverglasten Fenstern. Von alldem konnten die Bewohner bislang nur träumen. Willkommen in der Gegenwart.

Zum 1. Dezember zog Esma M. mit den Töchtern und ihrem Sohn hier ein, in die letzte noch freie Wohnung im Asternweg 35. Damit endete ein kurzes, aber ungleich mühsames Kapitel in der Historie des „Kalkofens“. Eines mit vielen Hürden.

70.000 Euro hat der Asternweg e.V. gespendet

Rückblick, Juni 2015. An einem Donnerstagabend gründet sich in der Kneipe „Zum Ilse“, dem Treffpunkt des Viertels, der Asternweg e.V. Laut Statut versteht sich der Helferverein als Sprachrohr der Menschen im sozialen Brennpunkt – als Vorkämpfer, der sich für bessere Lebensverhältnisse einsetzt. Und der anpackt. Oberstes Ziel: die Sanierung der maroden Wohnblöcke, der die Stadt seit Jahren hinterherhinkt. Im Rathaus stößt das Engagement daher auf Lob. Peter Kiefer, der damalige Lautrer Baudezernent, unterzeichnet am 12. Oktober 2015 einen Kooperationsvertrag mit dem Verein, gültig für unbestimmte Zeit. Und im Mai 2016 beginnen in Aufgang 35 die Arbeiten. Durch die Partnerschaft ist es dem Asternweg e.V. jetzt formell erlaubt, selbst Hand anzulegen in den städtischen Blöcken. Also schuften die „Kalköfler“ – „ehrenamtlich im Schweiße ihres Angesichts“, wie Katharina Welsh-Schied heute sagt, die Vorsitzende.

Ihre Leute entrümpeln, das zuallererst. Dann entkernen sie das Treppenhaus, schlagen den Putz von den Wänden, reißen Böden heraus, schleppen die Brocken in Eimern durch den Block. Über vier Geschosse, Dutzende Stufen. Später bauen sie Fenster ein, legen gespendete Fliesen. Allein die Firma Tromsdorf schenkt alle Türen plus Montage, Gesamtwert: über 11.000 Euro.

Katharina Welsh-Schied, die Erste Vorsitzende des Asternweg e.V. – der zusammen mit der Stadt die Wohnungen renoviert hat. Foto: Peter-Pascal Portz

Wer in der Rohbauruine hämmert und bohrt, das hält der Verein damals auf Bildern fest. Aus dem Viertel sind 15 Helfer am Start, ihren Einsatz wird er später auf 4000 Stunden beziffern. Über Spenden besorgt der Asternweg e.V. die Baustoffe, die er der Stadt stellt – Material für knapp 69.000 Euro. Die Abrechnung liegt der RHEINPFALZ vor. Als Auftraggeberin heuert die Verwaltung schließlich Handwerker an, gerade für die Installationen. Doch irgendwie, sagt Welsh-Schied im März 2026, will es nicht gescheit laufen. Sie spricht von einem „harten Kampf“. Klar, da sind die Krisen, die über die Welt hereinbrechen: Corona, Kriege, kletternde Preise. Aber nicht nur das. „Wir haben monatelang auf einen Elektriker gewartet“, so die Vorsitzende, „dann gab es Schimmel, und weil ohne Grundierung gestrichen worden war, ist die Farbe abgeblättert.“

Die Kooperation wird wohl aufgelöst – warum?

Und der Brandschutz erst, ein leidiges Thema. Wo die Steigleitungen durch die Decken brechen, klaffen Löcher – über Jahre werden sie nicht verfüllt. Also stehen die (fast) fertigen Wohnungen ab Februar 2022 erstmal leer. „Es war eine riesige Streiterei“, erinnert sich Welsh-Schied, „die Bewohner hat das wirklich persönlich getroffen.“

Menschen, die ihre ganze Kraft in die Baustelle gesteckt, die freiwillig malocht hatten, um einen Missstand zu beseitigen, hätten sich nicht respektiert gefühlt, sagt sie.

Eines der neu gefliesten Bäder. Vorher gab es hier keine Duschen. Foto: Peter-Pascal Portz

Na ja, meint Welsh-Schied, heute sind die sieben Wohnungen in Aufgang 35 endlich bezogen. Im Mai 2025 wurde der Brandschutz abgenommen, der Verein übergab der Stadt die Schlüssel. Zentralheizung statt Gasöfen, erstmals Duschen, neue WCs – wo einst die Ur-Substanz der 60er zusehends verödete, glänzen nun renovierte Bäder. Noch einmal werden Asternweg e.V. und Stadt so ein Projekt aber nicht gemeinsam stemmen, heißt es. Die Verwaltung habe ihr in einem persönlichen Gespräch deutlich zu verstehen gegeben, die Kooperation auflösen zu wollen, so Welsh-Schied. Wieso? „Das weiß ich nicht genau“, sagt sie. Ihre Vermutung: der eigene Drang, Ungerechtigkeiten schonungslos in die Welt zu tragen. Ja, die wenig diplomatische Art gegenüber den Behörden bestreitet Welsh-Schied gar nicht. In ihren Posts schießt sie gerne mal mit scharfen Worten, natürlich gefällt das nicht jedem. „Manchmal hilft halt nur der Baseballschläger“, sagt sie, „wenn wir nie etwas ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt hätten, wären die Wohnungen bis heute nicht gemacht.“

Warum die Zusammenarbeit mit dem Verein enden soll, auf diese Antwort der Stadt wartet die RHEINPFALZ noch. Am Montag versichert sie, die Stellungnahme bald nachzureichen.

„Hier werd’ ich nie mehr weggehen“, sagt Jackes

Im Stockwerk unter Esma M., direkte Nachbarschaft, sitzt Erich Manfred Jackes auf einem wuchtigen Holzstuhl und dreht frische Zigaretten. Tagesvorrat, es ist kurz vor zwölf. Der Rentner, den alle nur Jackes nennen, hat eben ein Lamm zerlegt – gestern geschlachtet, auf seiner Parzelle in Dansenberg. „Da steht mein Vieh“, sagt er stolz. Gerahmte Bildchen zieren die Wände der Wohnung, überm Bett blinkt eine Lichterkette. Und Jackes, 76, ein drahtiger Kerl mit grauem Zopf, bläst den Rauch aus der Lunge. Eingezogen ist er im Oktober. Davor lebte er vorn im Block, in der heruntergekommenen 27. „War doch nix ohne Dusche!“, ruft Jackes. „Gar nix, wenn du dich abends dreckig nach Hause schleppst und frierst.“ Der Kohlenpotter, der 2009 im Asternweg gestrandet war, betont: „Hier kann ich alles machen.“ Alles? Sich waschen, das will er sagen – und schiebt die Tür auf zum Bad. Übrigens war Jackes einer der Bewohner, die tatkräftig bei der Renovierung geholfen haben. Er trug Bauschutt durchs Haus, kratzte Teppichböden raus. Faul sei er ja nicht, sagen sie im Asternweg.

Als ihn die RHEINPFALZ im vergangenen September mal besucht hat drüben, da versprach Jackes: „Ich bleibe im ’Kalkofen’ bis zum Tod.“ Was anderes hört man auch an diesem Samstagmittag nicht. „Spitze!“, so fühle er sich in der sanierten Wohnung. „Hier werd’ ich nie mehr weggehen.“

*Name auf Bitte der Betroffenen von der Redaktion geändert

Leben im Brennpunkt

Kaiserslautern, Asternweg. Mit ihren maroden Schlichtwohnungen aus den 1950ern gehört die Straße im Osten der Stadt zu den ältesten sozialen Brennpunkten der Republik. Keine Bäder, keine Heizung, Armut und Arbeitslosigkeit – wer hier lebt, ist am äußersten Rand der Gesellschaft gestrandet. Wie sieht der Alltag aus im Viertel? Welche Hoffnungen hegen die Menschen? Und was tut die Stadt im Kampf gegen die Probleme? In unserer Serie „Asternweg – Ein Leben im Brennpunkt“ gehen wir den Problemen auf den Grund.