In vielen Gemeinden im Landkreis wird die Testinfrastruktur wieder hochgefahren. Eine Reaktivierung des PCR-Testzentrums in Schwedelbach ist nicht jedoch geplant, teilt die Kreisverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. „Wir verfügen für die Bedarfe unseres Gesundheitsamtes über genügend PCR-Testkapazitäten in Stadt und Landkreis“, heißt es zur Begründung. „Derzeit werden viele PCR-Bestätigungen nötig, weil es viele positive Schnelltests gibt“, sagte Landrat Ralf Leßmeister in der jüngsten Kreistagssitzung und dankte allen Vereinen und Organisationen, die Anlaufstellen eröffnet haben. Auf den Internetseiten des Landes findet sich unter https://corona.rlp.de/de/testen/ eine Auflistung der Teststellen in der Region. Leßmeister rief erneut dazu auf, sich impfen oder boostern zu lassen. In der vergangenen Woche habe es im Landkreis 484 Neuinfektionen gegeben. Bei den unter 20-Jährigen liegt die Inzidenz nach wie vor über 700, informierte der Landrat. Zum Vergleich: Bei den über 60-Jährigen betrug die Inzidenz 186, bei Menschen zwischen 20 und 59 Jahren 450.