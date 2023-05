Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In ihrer Heimat treten die Schweizer auf den größten Festivals auf: Montreux Jazz, Paléo oder Gurten, um nur einige zu nennen. In Deutschland sind Sophie Burande, Léonard Gogniat und ihre Band „Carrousel“ noch ein Geheimtipp. Am Donnerstagabend eröffnete das Trio das „Festival der Kulturen“ im Kammgarn-Kulturgarten.

„Carrousel“ brachte das „Savoir Vivre“ in die Barbarossastadt. Farbig, quirlig und charmant klingen die Chansons der Französin Sophie Burande