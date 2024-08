Ein schwarzer SUV hat am Mittwochabend in der Bendergasse in Kaiserslautern einen Straßenpoller umgefahren – und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Gegen 19 Uhr hörte eine Zeugin einen lauten Knall und sah, wie ein etwa 18 Jahre alter Mann mit hellem T-Shirt und blauer Jeans aus dem Unfallfahrzeug stieg. Der Mann, etwa 1,75 Meter groß, räumte den beschädigten Poller aus dem Weg und stieg dann wieder zu seinen beiden Mitfahrern in das Auto. Ohne sich weiter um den entstandenen Schaden zu kümmern, verließ das Fahrzeug, das ein KL-Kennzeichen trug, den Unfallort.

Wer Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug und seinen Insassen machen kann, oder wem ein schwarzer SUV mit einem Schaden an der Frontstoßstange auffällt, der wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150 zu melden.