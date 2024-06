Wer Dürren, Überflutungen oder Hitzenächten trotzen will, muss umbauen – und Platz fürs Wasser schaffen. Wie zum Beispiel Kaiserslautern, das auf dem Weg zur „Schwammstadt“ klimatauglicher zu werden versucht. Schulen, Sporthallen, Verwaltung, Straßen: Überall sollen Pflanzen wachsen, alles soll grüner werden. Was das bedeutet? Unterwegs mit denen, die den Wandel fordern.

Seien wir mal ehrlich, man sieht hier ja nicht viel außer Beton, an diesem grauen Ort im Westen der Stadt. So nackt, so erbarmungslos, und genau das, sagt Tobias Wiesemann