Ein 82-Jähriger war am Donnerstagabend mit seinem Wagen im Geranienweg unterwegs. Während der Fahrt erlitt er einen Schwächeanfall.

Geistesgegenwärtig stellte er das Fahrzeug noch am rechten Fahrbahnrand ab, so die Polizei. Die eintreffenden Beamten unterstützen den Rettungsdienst, in dem sie die Scheiben an Fahrer- und Beifahrerseite entfernten. Der Mann konnte so schnell geborgen werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht.