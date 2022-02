Vom 14. bis 18. Februar – also kommende Woche – werden im Auftrag der Stadtbildpflege Kaiserslautern auf der Pariser Straße Richtung Innenstadt zwischen den Straßen Am Belzappel und Fuchsberg die Schutzplanken im Mittelstreifen erneuert. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit.

Die Arbeiten sind täglich zwischen 8 und 16 Uhr vorgesehen, in der Zeit ist die Sperrung des linken Fahrstreifens erforderlich. Daher wird der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.