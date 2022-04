Ein Autofahrer hat zwischen dem Kreisel Enkenbach und dem Mitfahrerparkplatz die rechte Schutzplanke beschädigt. Die genaue Unfallzeit ist unklar. Festgestellt wurde der Schaden an insgesamt fünf Elementen der Schutzplanke bei einer Kontrollfahrt der zuständigen Straßenmeisterei nach den Osterfeiertagen am Dienstagvormittag, berichtet die Polizei. Den Spuren nach zu urteilen, könnte ein Lastwagen, der auf seiner Fahrbahn zu weit nach rechts kam, die Schäden verursacht haben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben oder helfen können, den in Frage kommenden Unfallzeitraum einzugrenzen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 3692150 entgegen.