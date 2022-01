In einer antiquiert anmutenden Apparatur in der Kohlenhofstraße gurgelt eine nicht wohlriechende Brühe. In Kanistern und Schläuchen rührt Schuster & Sohn einen neuartigen Dieselkraftstoff an. Diesel? Soll das etwa die Zukunft sein? „Ganz sicher nicht“, sagt Geschäftsführer Torsten Meinken lachend. Doch berge dieser Treibstoff eine echte Chance.

Im Herbst hatte Schuster & Sohn 30.000 Liter des sogenannten Heion-Diesels „ausgeschenkt“. Exklusiv an der Zapfsäule des Firmenareals unterhalb des Fritz-Walter-Stadions gab es den neu entwickelten Treibstoff, der nach Hersteller-Angaben effizienter und weniger schädlich daherkommt. Der damals ausgerufene „Testlauf“ ist nun keinesfalls beendet.

Schon zuvor hatte der Energiestoff-Lieferant die eigene Lastwagen-Flotte mit Heion betankt und dabei nach eigenen Angaben gute Erfahrungen gesammelt. Der Testbetrieb hat nun sogar dazu geführt, dass Schuster & Sohn die Weiterentwicklung des Treibstoffs aktiv unterstützt.

Mancher Umweltschützer mag sich bei der Vorstellung mit Grausen wenden. Wird denn da tatsächlich noch in die Verfeinerung fossiler Energiequellen investiert, anstatt mit Hochdruck nach neuen Energiequellen zu suchen, die sich nicht erschöpfen und deren Verwertung weniger Übel in die Luft bläst?

In Torsten Meinkens Brust pochen zwei Herzen. Zu gerne holt er im Gespräch weit aus – und spricht leidenschaftlich darüber, wie sehr jeder Einzelne mühelos dazu beitragen könne, die Umweltbelastung zu senken. „Tja, da schaufele ich mir mein eigenes Grab“, sagt das Mitglied der Geschäftsleitung von Schuster & Sohn im nächsten Moment. Klar: Das Unternehmen wolle verkaufen. Der 1874 als Familienbetrieb gegründete Energieversorger lebt davon, zu Wärme und Mobilität zu verhelfen. Und hat einst voll auf die Karte fossile Brennstoffe gesetzt.

Das aber ist nicht der Grund dafür, dass das Unternehmen nun die Entwicklung und Produktion des neuartigen Diesels unterstützt. Es sei wesentlicher Teil der Firmenphilosophie, bei der Entwicklung und Umsetzung von innovativen Konzepten und Produkten eine Vorreiterrolle einzunehmen, betont das Versorgungsunternehmen.

Aufgeschlossen hat sich die Firma im Oktober gegenüber einer auch schon mal als „Spinnerei“ betitelten Idee gezeigt. Wo andere abgewunken hatten, haben die Lauterer genauer hingehört. So kam es, dass Mitte Oktober beinahe unbemerkt in der Westpfalz eine Weltpremiere über die Bühne ging. Erstmals überhaupt floss ein Diesel-Kraftstoff aus einem Tankstellen-Zapfhahn, der gleichsam zu weniger Verbrauch und zu merklich geringerem Schadstoff- Ausstoß führen soll.

Das Startup-Unternehmen Heion ist stolz darauf, dass ihr Patent bis zu 9,3 Prozent weniger Kohlendioxid in die Luft pustet als „normaler“ Diesel. Sogar um 16 Prozent geringer falle der Ausstoß von Stickoxiden aus. Der Verbrauch sinke ebenfalls – um bis zu 9,3 Prozent.

„Wir haben das auch selbst prüfen lassen“, betont Torsten Meinken. Allerdings macht er keinerlei Hehl daraus, dass Heion an Grenzen stoße. „Bei modernen Motoren der Sechsernorm bringt das kaum mehr etwas“, ist Meinken weit davon entfernt, den schon als „Wunder-Diesel“ betitelten Treibstoff zu lobpreisen. Erwiesen sei allerdings, dass der Verbrauch und der Ausstoß an belastenden Stoffen zumindest bei älteren Motoren in der Tat merklich geringer sei.

Andreas Heine, Geschäftsführer der Heion GmbH mit Sitz im nordrhein-westfälischen Siegburg, hatte bei der Premiere dem Partner für seinen Mut gedankt. Schuster & Sohn hatte als Erster den Treibstoff für Normalverbraucher leicht zugänglich gemacht. Heion sehe dies als ersten wichtigen Schritt auf dem Weg, ein Vertriebsnetz aufzubauen.

„Wir hatten bislang ja nichts davon – außer Mehraufwand und Mehrkosten“, verdeutlicht Meinken, dass nicht Profitdenken Triebfeder des Engagements sei. Es gebe Kunden, die den Kraftstoff gerne nutzten. Nicht aus wirtschaftlichen Motiven. „Der Sprit ist etwa 15 Prozent teurer, rechnen wird sich das nicht“, so Meinken. Allerdings fahre manch einer mit einem besseren Gefühl.

Weil durchaus eine Nachfrage da ist, läuft auch die Produktionsanlage in einer Halle auf dem Betriebsgelände weiter. Kernstück der kleinen Produktionseinheit, die im Wesentlichen aus Flüssigtanks und Leitungen sowie technischen Vorrichtungen besteht, ist eine Reaktorzelle. Im Reaktor läuft die Synthese von Flüssigkeiten ab, die mit geringem Energieaufwand molekular verändert werden. Herkömmlicher Diesel wird in Struktur und Zusammensetzung geändert.

Der Haken: Höchstens 4000 Liter Diesel lassen sich pro Tag veredeln. Zu wenig. „Heion arbeitet an einer größeren Anlage, die 14.000 Liter liefern soll.“ Damit komme man schon ein schönes Stück weiter.

Dem Treibstoff gehöre keinesfalls die Zukunft. „Aber als Brückentechnologie kann er durchaus taugen.“ Die Einschätzung der Entwickler unterstreicht auch Meinken. Denn klar sei wohl: Bei allem Wandel auf dem Sektor Mobilität sei man noch weit davon entfernt, dass nurmehr Lastwagen mit E-Antrieb Ware über Tausende von Kilometern durch die Lande karren. Ganz zu schweigen von Containerschiffen. Bei solchen Dimensionen könne die Brückentechnologie nach einer weiteren Reife Entlastung mit sich bringen.