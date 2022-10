Die Abgabe eines Schusses hat am Samstagnachmittag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 16.30 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, der erläuterte, dass er drei Männer in einem Hinterhof in der Jacobstraße beobachtet habe. Einer der Männer habe dabei mit einer Pistole in Richtung des Bodens geschossen. Laut Polizei konnte die Beamten die drei Männer nicht mehr antreffen, als sie den Hinterhof erreichten.

Allerdings fanden die Polizisten die Hülse einer Platzpatrone. Eine Fahndung nach dem Trio verlief ergebnislos. Die Männer sollen allesamt zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen sein. Sie hatten laut Beschreibung dunkle Haaren und trugen dunkle Kleidung. Wer Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 in Verbindung zu setzten.