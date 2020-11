In Kaiserslautern gibt es elf weiterführende Schulen, die sich normalerweise an Informationstagen vorstellen. Diese müssen coronabedingt in geänderter Form stattfinden: Informationen auf den Homepages und Telefon-Hotlines sind einige der Angebote, die die Schulen machen. Eine Zusammenfassung.

AIbert-Schweitzer-Gymnasium www.asg-kl.de

Die Homepage wird kontinuierlich aktualisiert und mit Informationen bestückt. Dazu gehören ein Wimmelbild für Viertklässler zum Anklicken (online ab 15. November), ein Informationsfilm über das ASG (demnächst online), ein Informationsvortrag für Eltern und Kinder (demnächst online) sowie eine Telefon-Hotline am Samstag, 21. November, von 9 bis 12 Uhr. Weiter gibt es individuelle Online-Sprechstunden am Dienstag, 17. November, Donnerstag, 19. November, Montag, 23. November und Mittwoch, 25. November, zwischen 18 und 20 Uhr. Eine Anmeldung ist über die Homepage möglich. Dort findet sich auch eine Informationsbroschüre zum runterladen.

BurgGymnasium www.burg-kl.de

Am Informationstag am Samstag, 7. November, gibt es um 9 Uhr und um 11 Uhr eine Online-Präsentation der Schule. Rund 60 Minuten lang beantworten die Schulleitung, der Schulelternbeirat und die Schülervertretung Fragen. Eine Registrierung über die Homepage ist erforderlich. Vom 10. bis 12. November wird zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr eine Telefon-Hotline eingerichtet, bei der weitere offene Fragen geklärt werden können. Infos dazu gibt es auf der Homepage. Ein individueller Beratungstermin kann per E-Mail bei Orientierungsstufenleiterin Ninette Mayer (mayer@burg-kl.de) oder telefonisch (0631-371630) vereinbart werden. Nach Absprache können Schüler einen „Schnuppertag“ vereinbaren und den Schulalltag am Burggymnasium kennenlernen. Auf der Homepage, die regelmäßig aktualisiert ergänzt wird, findet sich eine Informationsbroschüre.

Heinrich-Heine-Gymnasium www.hhg-kl.de

Der Info-Tag findet in diesem Jahr ausschließlich digital statt. Zur Vorbereitung dient ein neues Info-Video, das auf der Homepage und in den sozialen Medien abgerufen werden kann. In mehreren Videovorträgen werden am Freitag/Samstag, 13./14. November, Interessierte an einer Aufnahme in die 5. beziehungsweise die 11. Jahrgangsstufe gezielt über das Profil in den Bereichen Hochbegabtenförderung, Sportförderung, Ganztagsschule, Mainzer Studienstufe und Internate sowie die Anmeldevoraussetzungen informiert. Ansprechpartner sind Jan Christmann/Thorsten Wagner (Sport), Sarah Barth/Stephanie Maas (Hochbegabte) und Thomas Schwardt (Mainzer Studienstufe). Anschließend werden Rückfragen per Videochat oder Telefon beantwortet. Eine Anmeldung über das Sekretariat ist erforderlich. Weitere Informationen gibt es über eine Hotline und das Schulsekretariat (0631/20 20 40). Auf der Homepage gibt ein virtueller Rundgang einen Eindruck von der Schule, dem Internat und den Sportanlagen. Schnuppertage soll es erst wieder geben, wenn die Coronabekämpfungsmaßnahmen dies erlauben.

Hohenstaufen-Gymnasium www.hsg-kl.de

Ab dem 10. November stehen auf der Homepage besondere Informationsangebote bereit: ein Info-Heft, in dem das HSG umfassend dargestellt wird, ein „virtueller Informationsrundgang“ für Kinder und Eltern, in dem das Schulhaus, die Schwerpunkte, die Lernangebote sowie das vielfältige Schulleben mit Videos und Podcasts vorgestellt werden. Informationshotlines gibt es am Freitag, 13. November, von 14 bis 17 Uhr und am Samstag, 14. November, von 8.30 bis 14 Uhr. Hier können alle offenen Fragen mit Mitgliedern der Schulleitung und Lehrern besprochen werden. Infos dazu finden sich auf der Homepage. Falls es die Infektionslage zulässt, soll es vor den Anmeldeterminen im Februar 2021 geführte Rundgänge durch das Schulhaus geben.

Gymnasium am Rittersberg www.rittersberg.de

Einen Überblick über die Schule gibt eine Informationsbroschüre, die von der Homepage heruntergeladen werden kann. In der Woche vor dem geplanten Info-Tag am Samstag, 21. November, geben digitale Angebote auf der Homepage Auskunft und Einblick über das Leben und Lernen an der Schule: Ein kurzes Begrüßungsvideo der Schulleiterin, ein kurzer Rittersberg-Film mit atmosphärischen Eindrücken, ein Informationsvideo des Orientierungsstufenleiters über die pädagogischen Angebote der Schule. Für zusätzliche oder individuelle Fragen werden telefonische Beratungen durch Mitglieder der Schulleitung und Lehrer angeboten: Freitag, 20. November, von 14 bis 17 Uhr und Samstag, 21. November, von 9 bis 16 Uhr. Infos dazu auf der Homepage.

St. Franziskus-Gymnasium und -Realschule www.sfgrs.de

Verschiedene Angebote sollen die Atmosphäre der Schule auch über den digitalen Weg erfahrbar machen. Es gibt eine Vorstellung des St. Franziskus-Gymnasiums und -Realschule am Samstag, 7. November, um 11 Uhr und um 14 Uhr, bei der Fragen gestellt werden können. Zugangslinks gibt es auf der Homepage. Dort findet sich weiter ein virtueller Rundgang mit Kurzerläuterungen zu den Unterrichtsfächern, den schulischen Schwerpunkten und ein Einblick in das Schulleben über Bilder und kurze Videoclips. Die beiden Orientierungsstufenleiterinnen erläutern die Besonderheiten der schulartübergreifenden Orientierungsstufe. Aktuelle Fünftklässlerinnen erzählen davon, was ihnen in und an der Schule besonders gefällt. Ehemalige Schülerinnen erzählen von ihren Werdegängen und inwiefern die Schule über die Wissensvermittlung hinaus hierfür Grundsteine gelegt hat. Des Weiteren sind auch ein Info-Flyer und die ausführliche Info-Broschüre zum Download hinterlegt.

Kurpfalz-Realschule plus www.krsplus-kl.de

Der Infotag am Samstag, 14. November, wird eingeschränkt stattfinden. Hierzu werden mehrere Einzelführungen mit jeweils einem Haushalt um 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr und 13 Uhr vom Schulleitungsteam angeboten, allerdings nur mit telefonischer Voranmeldung über das Sekretariat (0631/365-2840). Auf der Homepage der Schule finden sich alle Einblicke in das Schulprofil sowie eine zusätzliche Power-Point-Präsentation.

Lina-Pfaff-Realschule plus www.lina-pfaff-schule.de

Die Schule präsentiert sich über ihre neu gestaltete Homepage. Dort finden sich Informationen zu allen relevanten Themen: das Leitbild der Schule, die Arbeit als Schwerpunktschule, die Abschluss-Möglichkeiten und das Projekt „Keiner ohne Abschluss“. Genaue Informationen gibt es auch zu den Arbeitsschwerpunkten der Schule „Sprache“, „Bewegung und Gesundheit“ sowie „Schüler mit Verantwortung“. Es gibt einen Einblick in die Ganztagsschule, den Wahlpflichtbereich, die Berufsorientierung und das Integrative Modell. Unter der Rubrik „Über uns“ finden sich Infos über die Schulgemeinschaft und viele Bilder, die zeigen, wie es in der Schule aussieht. Ab Samstag, 21. November, gibt es genauere Informationen zum Anmeldeverfahren und zu Gesprächsmöglichkeiten mit der Schulleitung.

Paul-Gerhardt-Realschule plus www.pgs-kl.de

Auf der Homepage der Paul-Gerhardt-Schule wird ein Film zu finden sein, der extra für den Info-Tag gedreht wurde. Die Interessenten können sich auf der neu gestalteten Homepage über das Schulkonzept informieren. Telefonisch kann zudem ein persönlicher Beratungstermin vereinbart werden.

IGS Bertha-von-Suttner www.von-suttner-igs.de

Ein Lehrer der Bertha von Suttner IGS hat einen Film über das Schulleben an der Schule gedreht. Dieser ist über die Homepage abrufbar. Die Informationen auf der Schulhomepage über das Schulkonzept, die Ganztagsschule, die Fachbereiche, und ähnliches werden verstärkt aufbereitet. Am Samstag, 21. November, sind für individuelle Anfragen Schulleitungsmitglieder über eine Telefon-Hotline zu erreichen. Detaillierte Informationen dazu können in Kürze der Homepage entnommen werden.

IGS Goetheschule www.goetheschulekl.de

An der IGS Goetheschule gab es bereits im September einen großen Elterninformationsabend, an dem bereits viele Eltern erreicht worden sind. Die Power-Point-Präsentation dieses Abends gibt es auf der Homepage. Am eigentlich geplanten Infotag, Samstag, 28. November, gibt es von 9 bis 17 Uhr eine telefonische Informationshotline, die wahlweise per Videokonferenz oder Telefon mit der Schulleitung angeboten wird. Termine können über die Homepage gemacht werden. Auf der Homepage wird ein Infobereich eingerichtet, es gibt einen virtuellen Informationsrundgang, einen Schulflyer und digitale Beiträge aus dem Schulleben.