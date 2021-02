Am Mittwoch findet der Schulträgerausschuss als erste Sitzung in hybrider Form, also einer Mischung aus Präsenz- und digitaler Veranstaltung, statt. Die Möglichkeit, an der Sitzung digital teilzunehmen, haben jedoch nur Ausschussmitglieder, wie die Stadtverwaltung auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte. „Ausschussmitglieder haben die Möglichkeit, über eine Videokonferenzsoftware an der Sitzung teilzunehmen“, heißt es aus dem Rathaus. Einen Livestream für Bürger werde es am Mittwoch noch nicht geben, das sei aber für kommende Sitzungen geplant. Wer wolle, könne die Sitzung wie bisher von der Galerie der Fruchthalle unter Einhaltung der Hygienevorschriften verfolgen.