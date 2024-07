Eine Erzählung von Liebe, Theater und Magie: „Sommernachts(alb-)traum“ hieß das Theaterstück, das 45 Schüler der Theater-AG des Hohenstaufen-Gymnasiums (HSG) am 26. und 27. Juni in der Schulaula aufführten. Das auf dem Shakespeare-Klassiker „Ein Sommernachtstraum“ basierende Stück wurde von Michael Assies für die Bühne aufbereitet. In dem Stück, das teilweise in Reimform geschrieben ist, geraten vier Liebesverwirrte in einen magischen Wald, in dem sie sich mit Elfen auseinandersetzen müssen. Neben der Bühnenbild-AG war auch die Technik-AG der Schule an der Aufführung beteiligt.