Für Arbeiten am Fernwärmenetz wird die Schulstraße kommende Woche für den Verkehr gesperrt. Laut SWK Stadtwerke Versorgungs-AG dauert die Maßnahme voraussichtlich bis Ende Mai.

Im Rahmen einer Kontrolle des Fernwärmenetzes seien in der Schulstraße Schwachstellen identifiziert worden, die behoben werden müssen. Die Instandhaltungsmaßnahmen beginnen am Montag, 17. Mai. Für den gesamten Zeitraum der Arbeiten wird die Schulstraße von Lutrina- bis Schubertstraße für den Verkehr gesperrt. Die Maßnahme ist voraussichtlich am 28. Mai abgeschlossen. Eine Umleitung wird ausgeschildert. „Durch regelmäßige Kontrolle unseres Fernwärmenetzes beurteilen und sichern wir den Zustand und die Qualität unserer Versorgungsleitungen“, erläutert Rainer Nauerz, technischer Vorstand der SWK.