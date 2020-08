Die Polizei tadelt in ihren Pressemitteilungen nicht nur, sondern lobt – gelegentlich – auch mal. Das war nun der Fall bei einer Schwerpunktkontrolle zum Schulstart. Am Montag wurden in Kaiserslautern die Schulwege insbesondere rund um Grundschulen überwacht.

Im Bereich der Paul-Münch-Schule und der Theodor-Heuss-Schule lag das Hauptaugenmerk der Polizei auf Autofahrern, die beispielsweise durch die Benutzung ihres Mobiltelefons vom Verkehr abgelenkt waren. Zudem kontrollierten die Einsatzkräfte, ob alle Fahrzeuginsassen – und ganz besonders Kinder – ordnungsgemäß angeschnallt waren.

Das Fazit: „Besonders erfreulich: Die Polizei stellte lediglich zwei Verkehrsverstöße fest, zwei Autofahrer hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt.“