Vor drei Wochen fing der Unterricht wieder an, zu einer Zeit, als die Diskussion über die Reiserückkehrer aktuell war. Die RHEINPFALZ hat bei Schulen im Stadtgebiet nachgefragt, wie der Start geglückt ist.

Die ersten Wochen in der Schule liefen gut, berichtet Ulrike Dittberner, Rektorin des Gymnasiums am Rittersberg. Die Schule habe bei Schulstart einen eindringlichen Appell an die Schüler gerichtet,