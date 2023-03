Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für 300 von 2600 Schülern hat an der Berufsbildenden Schule II Wirtschaft und Soziales nach sechswöchiger Unterbrechung am Montag der Unterricht wieder begonnen. Schüler von Abschlussklassen des beruflichen Gymnasiums, der Berufsoberschule, der Höheren Berufsfachschulen, der Berufsfachschulen und der dritten Lehrjahre der Berufsschule waren es, die unter vorgeschriebenen Sicherheitsabständen und Hygieneregelungen mit maximal zwölf Teilnehmern in einem Klassensaal unterrichtet wurden.

„Es war unheimlich ruhig und diszipliniert“, lässt Schulleiter Hans-Ulrich Froeßl am frühen Nachmittag nach einer Dienstbesprechung mit Funktionsträgern