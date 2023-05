Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die erste Schulwoche mit Präsenzunterricht für alle ist vorbei. Miriam Keim, Schulsozialarbeiterin an der Kurpfalz-Realschule plus, hat das große Treiben auf den Schulhöfen und in den Klassen beobachtet und teilt nun ihre Erkenntnisse: Neben der großen Freude über das Wiedersehen, gibt es auch viele Probleme.

„Die Kinder haben sich sehr gefreut, endlich alle ihre Mitschüler wiederzusehen. Seit März sahen sie ja immer nur einen Teil der Gruppe“, erzählt Miriam Keim.