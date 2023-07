Am kommenden Freitag – dem letzten Schultag vor den Sommerferien – findet im ASZ in der Pfaffstraße 3 in Kaiserslautern eine große Sammelaktion von Schulranzen statt. Zwischen 12 und 15 Uhr könnt ihr die Schulranzen, die ihr nicht mehr benötigt, mit euren Eltern dort vorbeibringen. Die Schulranzen sollen Kindern zugutekommen, die sich sonst keinen schönen Schulranzen leisten könnten. Jedes Kind, das einen Schulranzen spendet, nimmt an einer Tombola teil, bei der es tolle Preise zu gewinnen gibt. Die Gewinner der Verlosung werden am ersten Schultag nach den Ferien bekannt gegeben und informiert.