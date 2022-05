17 Jahre gehörte sie dem Kollegium der St.-Franziskus-Realschule und des Gymnasiums an. Dreizehneinhalb Jahre davon hatte Katja Kohlmeyer-Gehm die Leitung der Realschule inne. An einem Punkt angelangt, zu bleiben oder eine neue Herausforderung anzunehmen, entschied sich die Pädagogin für eine neue Aufgabe. Seit dem 25. April führt ihr Weg sie täglich von Kaiserslautern nach Neustadt. Bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat sie im Referat Schulaufsicht, Schulberatung und Schulentwicklung für Realschulen plus eine Referentenstelle angetreten.

„Noch bin ich in der Einarbeitungsphase“, berichtet die ehemalige Lehrerin für die Unterrichtsfächer Deutsch und evangelische Religion. Als Aufsichtsbeamtin wird sie künftig Schulleitungen in Sachen Schulentwicklung beraten und funktionsbezogene Überprüfungen von Lehrerinnen und Lehrern als didaktische Koordinatoren vornehmen. Nach der Einarbeitung wird sie einen eigenen Zuständigkeitsbereich von 20 Realschulen plus haben.

Evangelische Theologin bei den Franziskanerinnen

In Kauf nehmen muss Katja Kohlmeyer-Gehm, dass sie viel mit dem Auto unterwegs sein wird. Bei dem Spagat, den sie dabei als Ehefrau und Mutter eines elfjährigen Sohnes machen muss, kann sie mit der Unterstützung ihres Mannes und der Großeltern rechnen.

Dabei hat ihr Herz immer für die Bildungseinrichtung der Franziskanerinnen geschlagen, deren Träger zwischenzeitlich das Bistum Speyer ist. Ein Anliegen war ihr, die Realschule voran zu bringen und sie nach außen zu tragen, den Schülerinnen einen guten Sekundarabschluss I zu vermitteln, damit ihnen danach alle Türen offenstehen.

Selbst einmal Schülerin bei den Franziskanerinnen, hat sie in ihrer Funktion als Leiterin der Realschule auf Bildungsinhalte aus den Bereichen Gesundheit, Soziales und Technik gesetzt. Ebenso wichtig waren der diplomierten evangelischen Theologin die franziskanische Spiritualität und die Vermittlung von Werten. Leider habe sie sich von ihren Schülerinnen nach den Osterferien nicht verabschieden können, bedauert sie. Als Mitglied des Freundeskreies und des FELS-Chores (Freunde, Ehemalige, Lehrer, Schüler) der Schule wird sie Gelegenheiten haben, den Kontakt zur Schulgemeinschaft auch in Zukunft zu pflegen.