Für die Schulen in Rheinland-Pfalz endete gestern ein ganz besonderes Schuljahr. Nichts war wie immer. In Kleingruppen wurden an der IGS Goetheschule am Donnerstag und Freitag Schüler der neunten und zehnten Klassenstufe und fünf Lehrer verabschiedet, zwei davon in den Ruhestand. „Mit Sicherheitsabstand und ohne Gesang“, bedauert Schulleiter Jochen Floeter. „Ein Abschied unter besonderen Bedingungen.“ Nicht ausschließen will er, dass es am Ende des Schuljahres 2020/21 zu einer Doppelverabschiedung mit dem jetzigen Jahrgang kommt. „Mal sehen.“ Verzichten musste das Kollegium am letzten Schultag auf das gemeinsame Grillen im Schulhof.

Dennoch ist der Pädagoge dankbar, dass die Schulgemeinschaft über die vergangenen Wochen an einem Strang gezogen hat. Ein schöner Augenblick war für Jochen Floeter, als die Schüler erstmals wieder zum Präsenzunterricht in der Schule erschienen waren. „Nach Homeschooling ein Wendepunkt.“ Dank der großen Räume der Goetheschule und der damit zur Verfügung stehenden Raumkapazität sei der 14-tägige Unterricht im Wechsel mit festen Lerngruppen gut möglich gewesen. Ein Lob zollt der Schulleiter dem Kollegium, das sich beim Homeschooling vom anfänglichen E-Mail-Verteiler schnell in neue digitale Medien eingearbeitet und die Schüler mit neuen Systemen vertraut gemacht hat.

Die nächsten beiden Wochen wird Jochen Floeter in der Schule noch zu tun haben. Erfahrungen und pädagogische Konzepte müssen fortgeschrieben, die vom Kultusministerium vorgegebenen drei Szenarien zum neuen Schuljahr für die Corona-Zeit berücksichtigt werden. Der Überlegung, mit Normalbetrieb ins neue Schuljahr zu starten, sieht der Schulleiter optimistisch entgegen. Doch zunächst gesteht er für sich persönlich: „Der Akku ist leer.“ Umso mehr freut er sich, wieder Energie aufzuladen. Das macht er zu Hause auf der Terrasse und im eigenen Garten. Am Waldrand im Donnersbergkreis will er zur Ruhe kommen. Wanderungen und Sport werden dazu beitragen, Körper und Geist wieder ins Gleichgewicht zu bringen.