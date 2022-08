An fünf Schulen in der Verbandsgemeinde Landstuhl läuft inzwischen der Einbau der stationären Lüftungsanlagen, mit denen das Corona-Infektionsrisiko in den Schulräumen gesenkt werden soll. Wie Bürgermeister Peter Degenhardt mitteilt, wird in der Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl, der Don-Bosco-Grundschule Bann, der Heidenfels-Grundschule Kindsbach sowie der Grund- und der Realschule Queidersbach gearbeitet. An den sechs weiteren Schulen in der Verbandsgemeinde verzögert sich der Einbau hingegen weiter: „Bislang wurden uns noch keine Liefertermine genannt“, sagt Degenhardt eine Woche vor dem Start des neuen Schuljahrs. Für die Grundschule „In der Au“ in Landstuhl – die einzige in der VG, für die noch kein Auftrag vergeben werden konnte, weil sich dafür keine Firma fand – liegt nach Angaben des Bürgermeisters „zum Glück“ mittlerweile ein Angebot vor, über das der Verbandsgemeinderat in der kommenden Woche entscheiden muss.